Вучич заявил о попытке помешать Западу сделать Россию виновной во всем

Вучич заявил, что Сербия мешает Западу обвинить Россию в нарушении международного права

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva рассказал, что страна всеми силами пытается помешать западным странам возложить на Россию вину за нарушения международного права. Он напомнил, что Запад однажды сам нарушил устав ООН и все резолюции организации в отношении Сербии.

«Мы портим им всю картину, было бы ясно, что Россия совершила все негативное, прямое нарушение международного права, устава ООН. Но есть проблема — одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав ООН и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Как они сейчас могут это объяснить, это остается как исторический факт, и тогда для них единственное решение — заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной», — заявил глава государства.

Ранее внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России.