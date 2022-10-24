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05:00, 24 октября 2022Из жизни

Преступник неожиданно признался в совершенном 21 год назад убийстве

59-летний Рики Вуди из США неожиданно сознался в совершенном в 1993 году убийстве женщины
Ricky Woody

Ricky Woody. Фото: Yellowstone County

В США 59-летний житель штата Монтана неожиданно признался в убийстве, совершенном 21 год назад в Западной Виргинии. Об этом сообщает True Crime Daily.

Тело проститутки Лизы Эстепп было обнаружено в марте 1993 года в городе Хантингтон. Женщина была избита и застрелена. В ходе расследования главным подозреваемым считался Рики Вуди, однако полицейские так и не смогли найти доказательств его причастности к убийству. Примерно через год Вуди перебрался в город Биллингс, штат Монтана, где и жил с тех пор.

В 2020 году мужчина оказался под арестом по делу, не связанному с убийством Эстепп. В 2021 году во время одного из допросов преступник внезапно заявил, что знал человека, расправившегося с женщиной и выдал некоторые подробности происшествия. Еще через некоторое время Вуди сознался, что был непосредственно причастен к убийству.

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Расследование убийства Лизи Эстепп было возобновлено, а в сентябре 2022 года Вуди обвинили в этом преступлении. В данный момент он находится под стражей в округе Йеллоустон. После рассмотрения преступлений, совершенных мужчиной в Монтане, его экстрадируют в Западную Вирджинию, где начнется процесс по делу об убийстве.

В декабре 2021 года сообщалось, что житель американского штата Мэриленд Раджаи Блэк признался в убийстве бросившей его беременной девушки по время прямой трансляции в интернете. После этого мужчина совершил еще одно убийство.

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Никита Савин
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