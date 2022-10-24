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05:25, 24 октября 2022Мир

Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц

Президент Турции Эрдоган рассказал, что пять раз за месяц поговорил с коллегой Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин . Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, сколько раз за последний месяц он разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган отметил, что на протяжении 20 лет (и во время его премьерства, и президентства) он поддерживает тесный контакт с мировыми лидерами. Он отметил, что пять раз поговорил с Путиным за последнее время.

«Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — сообщил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган рассказал о работе с Путиным над продовольственным кризисом в Африке. Главы государств обсуждали, что товар можно передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки.

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Марина Совина
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