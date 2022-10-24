Эрдоган рассказал о работе с Путиным над продовольственным кризисом в Африке

Эрдоган сообщил, что работает с Путиным над продовольственным кризисом в Африке

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в «слаборазвитых» государствах, пишет Yeni Şafak.

По словам главы Турции, на последних переговорах с российским коллегой он обсуждал, что можно передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки. «Это не только зерно… Потому что в этих странах, где сильная засуха, необходимо также устранить эту проблему с помощью удобрений», — сообщил Эрдоган.

Ранее Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в стране. Он предложил украинскому коллеге вариант урегулирования конфликта дипломатическим путем.

В конце сентября Эрдоган во время телефонной беседы с Путиным обратился к нему с просьбой дать шанс переговорам с Украиной.