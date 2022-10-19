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18:41, 19 октября 2022Мир

Эрдоган предложил Зеленскому вариант урегулирования конфликта на Украине

Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским последние события в стране. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канцелярии турецкого президента.

В ходе разговора турецкий лидер предложил украинскому коллеге вариант урегулирования конфликта в стране дипломатическим путем. «Турция готова внести любой необходимый вклад в урегулирование конфликта на Украине путем переговоров», — говорится в сообщении.

В конце сентября Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины и призвал Путина к мирному диалогу.

По словам турецкого лидера, президент Украины попросил Анкару повлиять на Путина по вопросу состоявшихся референдумов. Однако турецкий лидер заявил следующее: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Эрдоган также выразил надежду на мир на Украине.

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Варвара Кошечкина
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