Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:17, 24 октября 2022Силовые структуры

Ветеран спецназа «Альфа» рассказал о штурме Театрального центра на Дубровке

Ветеран спецназа «Альфа» Гончаров рассказал о штурме Театрального центра на Дубровке
Бойцы спецназа выносят заложников из здания Театрального центра на Дубровке

Бойцы спецназа выносят заложников из здания Театрального центра на Дубровке. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Штурм Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими террористами в октябре 2002 года, занял от 15 до 30 минут: за это время были ликвидированы все боевики, которые взяли в заложники 916 человек. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Нужно понимать ту обстановку. Взрывные устройства, которые женщины [террористки-смертницы — прим. «Ленты.ру»] носили на себе, плюс огромный газовый баллон со взрывчаткой. Как сказали саперы, будет взрыв — и здание вместе с крышей похоронит всех: боевиков, заложников и спецназ», — рассказал Гончаров.

Штурм Театрального центра бойцы спецназа отрабатывали два дня. Для этого они подобрали похожее по характеристикам здание дома культуры «Меридиан». Благодаря сбежавшим из здания заложникам и сведениям, полученным от заходивших в здание на переговоры депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сенатора Руслана Аушева и других, удалось понять, что в центре около 40 боевиков. Перед штурмом 26 октября 2002 года в Театральный центр через вентиляцию ввели специальный газ.

Материалы по теме:
«Я сразу понял, что нас взорвали» Как 15 лет назад террористы Доку Умарова устроили крушение «Невского экспресса»
«Я сразу понял, что нас взорвали»Как 15 лет назад террористы Доку Умарова устроили крушение «Невского экспресса»
12 августа 2022
«Мы нажали на пульт — и все» Как 25 лет назад по приказу Салмана Радуева чеченские террористки взорвали вокзал Пятигорска
«Мы нажали на пульт — и все»Как 25 лет назад по приказу Салмана Радуева чеченские террористки взорвали вокзал Пятигорска
28 апреля 2022
«Мы пришли сюда умереть» 20 лет захвату заложников на Дубровке. Как страшный теракт унес жизни 130 человек?
«Мы пришли сюда умереть»20 лет захвату заложников на Дубровке. Как страшный теракт унес жизни 130 человек?
Сегодня

«Многие наши офицеры, которые штурмовали здание, говорили, что при наркозе врач определяет рост, вес, наши болезни и после этого дает дозу, которая будет не опасна, но в той трагической ситуации определить параметры сотен людей, которые были внутри, возможности не было. Когда пошли первые пары газа и стало видно, что вещество начало действовать, последовала команда "На штурм!"», — сообщил Гончаров.

По словам Сергея Гончарова, штурм, как позже говорили участвовавшие в нем ветераны «Альфы», длился от 15 до 30 минут. Первыми под огонь штурмовой группы попали боевики, которые охраняли зал и не успели испытать действие газа. Затем ликвидировали смертниц.

Театральный центр на Дубровке чеченские террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили 23 октября 2002 года. Их заложниками стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около ста детей. Боевики требовали прекращения контртеррористической операции в Чечне. В ходе операции по освобождению Театрального центра погибли 130 заложников.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
США высказались о доказательствах подготовки к применению «грязной бомбы»
Боня назвала причину для проверки телефона возлюбленного
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия—Азербайджан—Армения
Европейские промышленники выступили против санкций на российский алюминий
В Конгрессе заявили о когнитивных проблемах Байдена
Европейцев уличили в экономии на еде как в 1970-х
Белый дом оценил призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине
Ветеран спецназа «Альфа» рассказал о штурме Театрального центра на Дубровке
Полянский рассказал об ожидаемой реакции ООН на предупреждения о «грязной бомбе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.