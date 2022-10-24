Ветеран спецназа «Альфа» рассказал о штурме Театрального центра на Дубровке

Ветеран спецназа «Альфа» Гончаров рассказал о штурме Театрального центра на Дубровке

Штурм Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими террористами в октябре 2002 года, занял от 15 до 30 минут: за это время были ликвидированы все боевики, которые взяли в заложники 916 человек. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Нужно понимать ту обстановку. Взрывные устройства, которые женщины [террористки-смертницы — прим. «Ленты.ру»] носили на себе, плюс огромный газовый баллон со взрывчаткой. Как сказали саперы, будет взрыв — и здание вместе с крышей похоронит всех: боевиков, заложников и спецназ», — рассказал Гончаров.

Штурм Театрального центра бойцы спецназа отрабатывали два дня. Для этого они подобрали похожее по характеристикам здание дома культуры «Меридиан». Благодаря сбежавшим из здания заложникам и сведениям, полученным от заходивших в здание на переговоры депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сенатора Руслана Аушева и других, удалось понять, что в центре около 40 боевиков. Перед штурмом 26 октября 2002 года в Театральный центр через вентиляцию ввели специальный газ.

«Многие наши офицеры, которые штурмовали здание, говорили, что при наркозе врач определяет рост, вес, наши болезни и после этого дает дозу, которая будет не опасна, но в той трагической ситуации определить параметры сотен людей, которые были внутри, возможности не было. Когда пошли первые пары газа и стало видно, что вещество начало действовать, последовала команда "На штурм!"», — сообщил Гончаров.

По словам Сергея Гончарова, штурм, как позже говорили участвовавшие в нем ветераны «Альфы», длился от 15 до 30 минут. Первыми под огонь штурмовой группы попали боевики, которые охраняли зал и не успели испытать действие газа. Затем ликвидировали смертниц.

Театральный центр на Дубровке чеченские террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили 23 октября 2002 года. Их заложниками стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около ста детей. Боевики требовали прекращения контртеррористической операции в Чечне. В ходе операции по освобождению Театрального центра погибли 130 заложников.

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