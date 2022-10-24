Азербайджан назвал условие для мира с Арменией

Президент Азербайджана Алиев понадеялся, что Армения подпишет мирный договор

Мир в Закавказье может наступить после того, как Армения подпишет мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс». По его словам, Баку уже уведомил Ереван о пяти основных принципах урегулирования ситуации.

«Мы уже ознакомили армянскую сторону с пятью основными принципами урегулирования конфликта и надеемся, что Армения начнет переговоры и подпишет мирное соглашение», — сказал Алиев во время визита в Грузию.