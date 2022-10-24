Российских водителей начнут проверять на алкогольное опьянение по-новому

Кабмин утвердил новый порядок освидетельствования автомобилистов на алкогольное опьянение

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 24 октября.

Согласно тексту документа, должностные лица, наделенные правом госнадзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых. Основаниями для освидетельствования могут послужить запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.

При освидетельствовании должны использоваться средства измерений утвержденного типа, которые обеспечат запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления алкоголя определяется в результате анализа воздуха, который водитель выдохнет в индикатор — он должен показать наличие этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В случае отказа автомобилиста от проверки на состояние алкогольного опьянения, его направляют на медицинское освидетельствование. Также туда направят водителей, не согласившихся с результатами проверки и тех, чье тестирование показало отрицательный результат при достаточных основаниях полагать, что автомобилист находится в нетрезвом состоянии.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года. Утвержденные в документе правила будут действовать до 1 марта 2029 года.

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