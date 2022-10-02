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Российских автомобилистов предупредили об опасности при оплате штрафа

«Прайм»: адвокат Уткин посоветовал при оплате штрафа обращать внимание на фото нарушения
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Часто российские автомобилисты сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото. О возможной опасности при оплате штрафа в такой ситуации предупредил юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».

По мнению юриста, самые распространенные инциденты — это письма от мошенников. Аферу легко вычислить на стадии оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных. В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда есть смысл подождать несколько дней перед оплатой штрафа. У водителя есть 20 дней для погашения штрафа, со дня его получения.

Также следует обращать внимание на фото нарушения. «Если фото придет, и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги"», — посоветовал Уткин.

Нередко бывают случаи, когда штраф пришел по ошибке камеры, когда нарушили не вы, а водитель соседнего транспортного средства. По мнению юриста, такие штрафы стоит незамедлительно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте «Госуслуги».

Ранее представитель страховой компании Андрей Ионкин разъяснил, что поменяется с 1 октября после начала действий обновленных правил обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

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Юлия Мискевич
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