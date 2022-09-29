Страховщик разъяснил изменения в правилах ОСАГО в России

Страховщик Ионкин: новые правила ОСАГО сократят число водителей без страховки

Представитель страховой компании Андрей Ионкин разъяснил, что поменяется с 1 октября после начала действий обновленных правил обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Так, после продажи автомобиля собственник будет в письменном виде обязан уведомить об этом страховую компанию. Специалист считает, что это поможет уменьшить число людей, которые ездят на автомобиле без собственного ОСАГО. Об этом эксперт сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

В первую очередь, новые правила ОСАГО вводятся ради того, чтобы уменьшить число людей, которые ездят на приобретенном автомобиле и не оформляют собственную страховку, считает Ионкин.

«Гаишники сейчас при остановке даже иногда не спрашивают страховку, потому что у них в базе отображается номер полиса, — указал он. — По закону человек при покупке машины должен в течение 10 дней поставить ее на учет. Если он не ставит, он платит полторы тысячи рублей штрафа. Но обязать его это сделать невозможно. Получается, что человек машину купил, месяц, например, катается, а у него полис предыдущего собственника, хотя он в страховку даже не вписан. А гаишник и база этого не видят».

Представитель страховой компании обратил внимание на то, что люди часто не снимают машину с учета, поскольку сумма штрафа за это слишком мала.

«За отсутствие страховки штраф 500 рублей, за невписанного водителя — 800 рублей по действующему законодательству. Человек, который купил машину, теоретически может договор о купле-продаже даже не показывать, а может показать старое свидетельство о регистрации транспортного средства и полис, и сказать: да, виноват, не вписан. А на самом деле эта страховка уже не действует, потому что собственник поменялся».

За просрочку больше десяти дней после договора купли-продажи штраф — полторы тысячи рублей. То есть не такая большая сумма. Ты приезжаешь в ГАИ, у тебя просрочен договор, ты на месте этот штраф оплачиваешь, поэтому никто особо этого не боится Андрей Ионкин страховщик

В этой ситуации предыдущий собственник автомобиля мог получать штрафы, которые выписывались на нового владельца машины. Эти инциденты также будут минимизированы после введения новых правил ОСАГО, считает Ионкин.

С 1 октября в России вступят в силу измененные правила ОСАГО. Соответствующее указание Банка России середине марта зарегистрировал Минюст.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.