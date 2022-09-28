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C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО

C 1 октября в России вступят в силу четыре изменения правил ОСАГО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 октября в России вступят в силу измененные правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Соответствующее указание Банка России середине марта зарегистрировал Минюст.

Документ предполагает четыре нововведения, которые касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП.

В частности, теперь страховые компании смогут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Это упростит последним жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак. По существующему порядку, при смене номера владелец в течение трех дней должен сам сообщить его страховой.

Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. По действующим до 1 октября нормам, уведомлять страховщика о смене собственника — право, а не обязанность граждан, которое позволяет вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки.

Еще одно нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии. С 1 октября делать этого не нужно.

Наконец, четвертое из вступающих в силу с 1 октября изменений обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, которое до сих пор в таких случаях было необходимо.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.

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Игорь Дмитров
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