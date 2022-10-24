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22:30, 24 октября 2022Экономика

Европейские промышленники выступили против санкций на российский алюминий

Reuters: европейские промышленные ассоциации выступили против запрета на алюминий из РФ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Пять европейских промышленных ассоциаций обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой отказаться от запрета на российский алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Авторами инициативы стали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond). Они предупредили, что подобные ограничения могут могут привести к закрытию тысяч европейских компаний.

Кроме того, по мнению организаций, те, кто призывают к принятию мер против российского металла, либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, которые недоступны для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности.

Ранее корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Белый дом рассматривает возможность введения запрета на импорт российского алюминия в США. В частности, изучается несколько вариантов действий, от прямого запрета на импорт до установки заградительных импортных пошлин и санкций в отношении крупнейшего производителя алюминия в России компании «Русал».

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Марина Совина
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