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16:28, 24 октября 2022Путешествия

Закрытый южный аэропорт России нашел способ продать россиянам билеты на рейсы

Аэропорт Анапы продает билеты на рейсы без полета на Як-40

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Аэропорт Анапы, закрытый для авиасообщения в связи с началом специальной военной операции на Украине, нашел способ продать пассажирам билеты на рейсы без полета. Об этом сообщается на странице авиагавани во «ВКонтакте».

Речь идет о специальных рейсах-экскурсиях на нелетающий самолет Як-40, который был приобретен властями Нигерии и совершил экстренную посадку в Анапе 8 января 2011 года после вылета с авиазавода. Так, южный аэропорт продает билеты в закрытую авиагавань «с полным погружением».

Пассажиров ожидает предполетный досмотр, регистрация на борт, размещение в салоне самолета, посещение кабины пилота, водяная арка и бортовое питание. Стоимость билета — 1500 рублей.

Ранее в октябре стюардесса опровергла хитрый лайфхак пассажиров получить лишние сиденья на борту воздушного судна: некоторые туристы приобретают три места в самолете на одном ряду, чтобы обеспечить себе более комфортный полет. Бортпроводница объяснила, почему этот метод не всегда работает.

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Дарья Рыбак
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