Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 21 октября 2022Путешествия

Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете

The Sun: стюардесса предостерегла пассажиров от покупки дополнительных мест в самолете

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Бывшая бортпроводница опровергла хитрый лайфхак пассажиров получить лишние сиденья на борту воздушного судна. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Кэт Камалани (Kat Kamalani), проработавшая стюардессой шесть лет, сообщила, что некоторые туристы по незнанию приобретают три места в самолете на одном ряду, чтобы обеспечить себе более комфортный полет. По их словам, это выходит дешевле, чем купить билет в бизнес-класс.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Между тем Камалани предостерегла пассажиров от покупки дополнительных мест в самолете. Она отметила, что этот метод не всегда работает. Если рейс переполнен, а на борту остаются свободные кресла, то представители авиакомпании обязательно предложат их другим пассажирам. «Так что я, вероятно, не стала бы покупать дополнительные места», — добавила она.

Вирусный ролик бывшей бортпроводницы, набравший свыше 660 тысяч просмотров, вызвал споры в сети. Так, некоторые пользователи платформы заявили, что авиакомпания не имеет право сажать на оплаченные пассажирами места других людей. «Это несправедливо», — подметил один из них.

Другие же комментаторы поддержали подобную практику авиаперевозчиков. «Честно говоря, это правильное решение, — подчеркнул пользователь. — Не надо покупать больше мест, чем положено».

Ранее в октябре российская стюардесса раскрыла значение нескольких слов из сленга членов экипажа. Так, детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками», а под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
ФБР изъяло из поместья Трампа секретные документы об Иране и Китае
Противотанковый снаряд прилетел в СНТ под Москвой и повредил машину
Шарий показал видео с летающим в аэротрубе Кличко
Пассажиры самолета поплатились травмами головы за отказ пристегнуться
В России предложили перенести штаб-квартиру ООН
Инвесторы бросились скупать жилье в России
58-летняя Лолита Милявская раскрыла способы выглядеть моложе своих лет
Применившего электрошокер к задержанному мужчине экс-полицейского арестовали
50-летняя женщина показала простой способ выглядеть моложе своего возраста
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.