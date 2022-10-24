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11:05, 24 октября 2022Мир

Постпред ОАЭ при ООН назвала ограничения талибов половым апартеидом

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нуссейбе назвала ограничения талибов половым апартеидом

Фото: Ali Khara / Reuters

Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нуссейбе назвала политику, проводимую правительством «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в отношении женщин, половым апартеидом. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Постпред заявила о неприемлемости ситуации, когда девочки старше 12 лет уже год не могут посещать школу из-за решений захвативших в Афганистане власть талибов. По ее словам, нужно продавить доступ афганок к образованию, чтобы они постигли технологии, необходимые для достижения экономического паритета с мужчинами, что не позволит вырезать их из общественной жизни.

«Прошло почти 400 дней с тех пор, как девочкам в Афганистане не разрешалось посещать средние школы, нет никаких "если" и/или "но", ОАЭ считают это и многие другие ограничения, введенные с момента прихода к власти талибов, совершенно неприемлемыми», — подчеркнула Нуссейбе в Совете Безопасности ООН на ежегодной встрече, посвященной женщинам, миру и безопасности.

Пришедшие к власти в Афганистане талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса. Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата.

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Виктория Кондратьева
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