Постпред ОАЭ при ООН назвала ограничения талибов половым апартеидом

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нуссейбе назвала ограничения талибов половым апартеидом

Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нуссейбе назвала политику, проводимую правительством «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в отношении женщин, половым апартеидом. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Постпред заявила о неприемлемости ситуации, когда девочки старше 12 лет уже год не могут посещать школу из-за решений захвативших в Афганистане власть талибов. По ее словам, нужно продавить доступ афганок к образованию, чтобы они постигли технологии, необходимые для достижения экономического паритета с мужчинами, что не позволит вырезать их из общественной жизни.

«Прошло почти 400 дней с тех пор, как девочкам в Афганистане не разрешалось посещать средние школы, нет никаких "если" и/или "но", ОАЭ считают это и многие другие ограничения, введенные с момента прихода к власти талибов, совершенно неприемлемыми», — подчеркнула Нуссейбе в Совете Безопасности ООН на ежегодной встрече, посвященной женщинам, миру и безопасности.

Пришедшие к власти в Афганистане талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса. Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата.