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10:42, 24 октября 2022Путешествия

Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В аэропортах Москвы в понедельник, 24 октября, были задержаны или отменены в общей сложности 20 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово были задержаны шесть рейсов, во Внуково — пять рейсов, еще один вылет был отменен. В Шереметьево задержано отправление семи рейсов, также отменен вылет еще одного самолета. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее в октябре бывшая бортпроводница опровергла хитрый лайфхак пассажиров получить лишние сиденья на борту воздушного судна. Она предостерегла пассажиров от покупки дополнительных мест в самолете и отметила, что этот метод не всегда работает. 

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Валентина Процкова
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