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19:56, 24 октября 2022Россия

Власти Петербурга заявили об усилении мер безопасности

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил об усилении мер безопасности
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности, но привычный ритм жизни города сохранится. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов. Его слова в понедельник, 24 октября, приводит «Фонтанка».

Представитель власти пояснил, что особый режим работы жизненно важных объектов был введен в связи с соответствующим указом президента России. «Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем, дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся», — сказал Беглов.

Санкт-Петербург вошел в перечень регионов, где вводится так называемый базовый уровень готовности после объявления военного положения в новых регионах.

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19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В Центральном и Южном федеральных округах указом главы государства был введен режим повышенной готовности. В восьми регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. В остальных же субъектах действует базовый уровень готовности.

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Евгения Куликова
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