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19:35, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Участница шоу на Первом канале рассказала о полученной травме

Певица Наталья Подольская рассекла подбородок на тренировке шоу «Ледниковый период»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Участница популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» на Первом канале певица Наталья Подольская во время тренировки получила серьезную травму. Готовясь к съемкам в шоу, артистка рассекла подбородок, рассказала она в беседе с «Телепрограммой».

«Травму я получила в первые же дни тренировок. Рассекла подбородок в трех местах, его зашивали. Когда это произошло, было много крови. Но я даже не успела испугаться, так это случилось быстро, мгновенно», — рассказала певица.

По ее словам, после получения травмы ей пришлось три недели ходить с невидимым пластырем на подбородке. Он добавила, что сейчас с ее здоровьем все в порядке и ее не беспокоят никакие последствия травмы.

Программа «Ледниковый период» транслируется на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

Ранее закулисье «Ледникового периода» в своем Telegram-канале показала телеведущая Елена Летучая. Летучая рассказала, что съемки программы проходят в «Лужниках» на катке с настоящим льдом.

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Денис Савосин
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