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15:38, 17 октября 2022Интернет и СМИ

Известная телеведущая показала закулисье шоу на Первом канале

Телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Известная телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Соответствующие ролики она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня я являюсь судьей на первой программе "Ледникового периода", сейчас вам покажу, как здесь все устроено», — обратилась к подписчикам телеведущая. Летучая рассказала, что съемки программы проходят в «Лужниках» на катке с настоящим льдом. «Сейчас сезон, когда собрали всех призеров со всех сезонов», — добавила она.

Летучая также показала свое рабочее место, на котором ее ожидал лист со списком участников проекта, и показала сцену, на которой выступают участники шоу.

Ранее Летучая рассказала о том, как участие в передаче «Ревизорро» повлияло на отношение россиян к ней. В интервью журналу «OK!» она заявила, что работники ресторанов и магазинов помнят ее по проекту и до сих пор испытывают страх перед ней.

Елена Летучая вошла в состав жюри в первом выпуске шоу «Ледниковый период» осенью 2022 года. Вместе с ней в первом выпуске передачи судили участников шоумен Дмитрий Хрусталев, балерина Светлана Захарова, бывшая фигуристка Татьяна Навка и тренер Елена Чайковская.

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Олег Давыдов
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