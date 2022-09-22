Популярная телеведущая рассказала о страхе некоторых россиян перед ней

Экс-ведущая «Ревизорро» Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор боятся ее

Экс-ведущая программы «Ревизорро» на канале «Пятница!» Елена Летучая рассказала о том, как участие в передаче повлияло на отношение россиян к ней. В интервью журналу «OK!» она заявила, что работники ресторанов и магазинов помнят ее по шоу и до сих пор испытывают страх перед ней.

По словам Летучей, она прекратила сниматься в «Ревизорро» несколько лет назад, но некоторые зрители сегодня продолжают ассоциировать ее с передачей. «Меня до сих пор боятся люди. (...) Меня это ужасно веселит. Например, когда я прихожу в ресторан, то вокруг сразу начинаются какие-то движения», — призналась она.

Популярная телеведущая добавила, что ее боятся и работники магазинов. «У меня недавно была история, я поехала в магазин за продуктами (...). Тут подбегает ко мне сотрудница магазина и начинает из моей корзинки выкладывать продукты», — вспомнила она. Когда Летучая спросила у работницы магазина, что происходит, та ответила, что принесет ей продукты посвежее.

Ранее Летучая раскрыла секреты внешней привлекательности. Телеведущая сообщила, что хорошо выглядит благодаря правильному питанию и занятиям спортом.

«Ревизорро» — программа, выходящая на телеканале «Пятница!» с 2014 года. В рамках проекта ведущие проверяют российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения. Первой ведущей шоу была Елена Летучая, затем ее сменила Ольга Романовская. После этого некоторое время передачу вели актриса Настасья Самарская и блогерша Ида Галич. Сейчас программу ведет Ксения Милас.