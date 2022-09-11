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Популярная ведущая раскрыла секреты хорошего внешнего вида в 43 года

Телеведущая Летучая заявила, что хорошо выглядит благодаря спорту и правильному питанию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Елена Летучая раскрыла секреты внешней привлекательности в 43 года. Об этом она рассказала в видео в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос об отношении к критике.

Ведущая отметила, что некоторые зрители могут списывать ее внешний вид на финансовую обеспеченность. «Для того чтобы хорошо выглядеть в 43 [года], а мне через несколько месяцев [исполнится] 44, нужно работать, нужно правильно питаться, нужно следить за своим рационом, нужно очень много делать, заниматься спортом и так далее», — возразила она.

Летучая также заявила, что получила свой нынешний статус в карьере благодаря тому, что много трудилась. Помимо того, по словам звезды, ей в этом помогали окружающие.

Ранее Летучая рассказала об отношении мужа к откровенным фото. Она заверила, что супруг не выступает против публикации в соцсетях ее смелых снимков в купальнике и сам делает такие кадры.

В начале сентября Летучая сообщила, что перенесла операцию на ноге. Телеведущая призналась, что ранее подвернула ногу, однако не уделила травме должного внимания, что привело к ее усугублению.

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Маргарита Щигарева
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