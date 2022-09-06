Популярная российская телеведущая перенесла операцию

Телеведущая Елена Летучая перенесла операцию на ноге после растяжения и разрыва связок

Популярная российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что перенесла операцию на ноге. О причинах, которые привели к необходимости хирургического вмешательства, она рассказала в своем Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала ролик, в котором сообщила, что находится в клинической больнице Российской академии наук, готовясь к операции на ноге. Позднее Летучая выложила пост об итогах процедуры. «Операция проведена, и я теперь в гипсе. А все почему? А потому что я — дуралей. Я очень невнимательно отнеслась к своей, как мне казалось, незначительной травме когда-то и вот теперь приходится так сложно восстанавливаться», — посетовала она.

Телеведущая уточнила, что ранее подвернула ногу, но не уделила этому должного внимания. «Связки сначала растягивались, потом рвались. В общем, недавно стало понятно, что дело плохо, и теперь мне поможет только операция», — поделилась Летучая. Она также призвала поклонников внимательно относиться к своему здоровью и лечить недуги на ранних стадиях.

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