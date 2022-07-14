Популярная ведущая рассказала о восстановлении после экстренной операции

Яна Чурикова рассказала, что после операции по удалению аппендикса принимает антибиотики

Популярная телеведущая Яна Чурикова рассказала, как проходит восстановление после экстренной операции по удалению аппендикса. Подробности медицинской реабилитации она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По слова ведущей, реабилитация после аппендоэктомии (операция по удалению аппендикса — прим. «Ленты.ру») сейчас проходит гораздо проще, чем раньше. Врачи проводили ее методом лапароскопии, после которого не требуется наложение швов. Операцию провели несколько дней назад.

Чурикова добавила, что во время реабилитации принимает антибиотики и противовоспалительные препараты. «Основная забота — это, конечно, думы о питании и восстановлении баланса микрофлоры», — поделилась она.

Телеведущей также приходится придерживаться строгой диеты. «Можно только пюреобразную пищу, перетертое диетическое мясо или нежирную рыбу. На первых порах даже свежие ягоды нельзя», — заключила Чурикова.

В марте 2021 года Чурикова рассказала о последствиях анорексии, с которыми столкнулась, когда стала ведущей музыкального проекта «Фабрика звезд». По словам телеведущей, у нее начались серьезные проблемы с памятью.