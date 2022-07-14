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Популярная ведущая рассказала о восстановлении после экстренной операции

Яна Чурикова рассказала, что после операции по удалению аппендикса принимает антибиотики
Яна Чурикова

Яна Чурикова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Популярная телеведущая Яна Чурикова рассказала, как проходит восстановление после экстренной операции по удалению аппендикса. Подробности медицинской реабилитации она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По слова ведущей, реабилитация после аппендоэктомии (операция по удалению аппендикса — прим. «Ленты.ру») сейчас проходит гораздо проще, чем раньше. Врачи проводили ее методом лапароскопии, после которого не требуется наложение швов. Операцию провели несколько дней назад.

Чурикова добавила, что во время реабилитации принимает антибиотики и противовоспалительные препараты. «Основная забота — это, конечно, думы о питании и восстановлении баланса микрофлоры», — поделилась она.

Телеведущей также приходится придерживаться строгой диеты. «Можно только пюреобразную пищу, перетертое диетическое мясо или нежирную рыбу. На первых порах даже свежие ягоды нельзя», — заключила Чурикова.

В марте 2021 года Чурикова рассказала о последствиях анорексии, с которыми столкнулась, когда стала ведущей музыкального проекта «Фабрика звезд». По словам телеведущей, у нее начались серьезные проблемы с памятью.

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Денис Савосин
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