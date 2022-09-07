Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото

Летучая рассказала, что ее муж не против публикации фото в купальнике в соцсетях

Популярная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что муж гордится ее фигурой и сам делает ее откровенные фото, которые она затем публикует в социальных сетях. Об отношении мужа к снимкам в купальнике ведущая рассказала в интервью изданию «7 дней».

По словам Летучей, ее муж не выступает против публикации в соцсетях смелых фото в купальнике, а, наоборот, сам делает подобные фотографии. «У нас в этом смысле нет никакой цензуры. Муж понимает, что я не выставлю ничего суперпровокационного, а если на мне купальник, который открывает мою хорошую, красивую фигуру, он только гордится», — поделилась она.

Ведущая также добавила, что супруги не ревнуют друг друга. «Просто он мне не дает повода, а я стараюсь не давать ему. Вот однажды Юра сказал мне, что не хочет, чтобы я публиковала в соцсетях фотографии с мужчинами. "Так это же наши общие друзья!" — "А я не хочу". — "Хорошо, я тебя услышала, не проблема"», — рассказала телеведущая.

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