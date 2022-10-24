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01:54, 24 октября 2022Бывший СССР

Украина отреагировала на информацию о готовящейся провокации с «грязной бомбой»

Министр обороны Украины Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter пригласил в страну мониторинговые миссии Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Таким образом он отреагировал на информацию о готовящейся провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

«Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину», — написал министр, потребовав соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине рассказали, что Киев готовится использовать иностранных наемников для того, чтобы устроить провокацию в Харьковской области, результатом которой будет гибель украинцев и обвинение в этом российских военных

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Марина Совина
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