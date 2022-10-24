Украина отреагировала на информацию о готовящейся провокации с «грязной бомбой»

Министр обороны Украины Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter пригласил в страну мониторинговые миссии Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Таким образом он отреагировал на информацию о готовящейся провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

«Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину», — написал министр, потребовав соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине рассказали, что Киев готовится использовать иностранных наемников для того, чтобы устроить провокацию в Харьковской области, результатом которой будет гибель украинцев и обвинение в этом российских военных