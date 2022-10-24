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00:25, 24 октября 2022Россия

Стало известно о подготовке Киевом провокации с гибелью украинцев

Координационный штаб предупредил о готовящейся провокации Киева с гибелью украинцев

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине рассказали, что Киев готовится устроить провокацию в Харьковской области, результатом которой будет гибель украинцев и обвинение в этом российских военных, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — сказано в сообщении.

В штабе предупредили, что Киев намерен устроить террористический акт с гибелью мирных жителей, после чего обвинит в его совершении Вооруженные силы России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной ядерной бомбе» и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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