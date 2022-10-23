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23:53, 23 октября 2022Бывший СССР

Кулеба обсудил с госсекретарем США сведения о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном сведения о «грязной бомбе»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной ядерной бомбе» и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО), об этом глава МИД написал в Twitter.

Кулеба назвал новости о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации дезинформацией. По его словам, это «предлог для проведения операции под ложным флагом». Американский коллега согласился с его мнением. «Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины», — подчеркнул Кулеба.

Ранее министр заявил, что Киев не планирует взрывать «грязную бомбу» для провокации России. В воскресенье, 23 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Российский министр поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

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Марина Совина
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