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19:25, 23 октября 2022Наука и техника

В Киеве высказались о возможности применения «грязной бомбы» на Украине

Глава МИД Украины Кулеба опроверг планы по взрыву «грязной бомбы»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует взрывать «грязную бомбу» для провокации России. Об этом министр высказался в своем Twitter.

«Украина является преданной стороной ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия — прим. «Ленты.ру»). У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь», — заметил Кулеба. Политик опроверг сообщения о возможности Киева взорвать такую бомбу, назвав подобные новости абсурдными и опасными.

О том, что украинские власти запланировали провокацию с взрывом «грязной бомбы» на территории страны, ранее сообщило российское государственное агентство РИА Новости. Источники агентства за рубежом рассказали, что Киев надеется запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

«Грязная бомба» — так называемый маломощный ядерный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Министр Шойгу поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

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Андрей Ставицкий
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