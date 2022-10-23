В Киеве высказались о возможности применения «грязной бомбы» на Украине
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует взрывать «грязную бомбу» для провокации России. Об этом министр высказался в своем Twitter.
«Украина является преданной стороной ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия — прим. «Ленты.ру»). У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь», — заметил Кулеба. Политик опроверг сообщения о возможности Киева взорвать такую бомбу, назвав подобные новости абсурдными и опасными.
О том, что украинские власти запланировали провокацию с взрывом «грязной бомбы» на территории страны, ранее сообщило российское государственное агентство РИА Новости. Источники агентства за рубежом рассказали, что Киев надеется запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
«Грязная бомба» — так называемый маломощный ядерный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.
23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Министр Шойгу поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».