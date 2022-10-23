В Киеве высказались о возможности применения «грязной бомбы» на Украине

Глава МИД Украины Кулеба опроверг планы по взрыву «грязной бомбы»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует взрывать «грязную бомбу» для провокации России. Об этом министр высказался в своем Twitter.

«Украина является преданной стороной ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия — прим. «Ленты.ру»). У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь», — заметил Кулеба. Политик опроверг сообщения о возможности Киева взорвать такую бомбу, назвав подобные новости абсурдными и опасными.

О том, что украинские власти запланировали провокацию с взрывом «грязной бомбы» на территории страны, ранее сообщило российское государственное агентство РИА Новости. Источники агентства за рубежом рассказали, что Киев надеется запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

«Грязная бомба» — так называемый маломощный ядерный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Министр Шойгу поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».