США отказались верить в предупреждения России о «грязной бомбе» Украины

Госсекретарь США Блинкен отказался верить в предупреждения России о «грязной бомбе» Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отказался верить в предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой «грязной бомбы». Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

По его словам, Блинкен выразил поддержку Украине. При этом он указал, что мир видит любые попытки РФ использовать эти предупреждения в «качестве предлога для эскалации».

Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.