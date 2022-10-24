Пограничники попытались вытолкать мигрантов с территории Польши в Белоруссию

Польские пограничники попытались вытолкать мигрантов в Белоруссию через калитку в заборе

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о пресечении вытеснения в страну беженцев с территории Польши. Об этом ведомство написало в официальном Telegram-канале.

В комитете рассказали, что 24 октября польские силовики на служебном транспорте доставили мигрантов к забору на границе с Белоруссией. «Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, польские военнослужащие попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию», — указали в погранкомитете. Однако прибывшие на место белорусские пограничники прервали попытку нарушить границы, после чего польские силовики стремительно закрыли калитку и увезли беженцев в неизвестном направлении, говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Польши заявили, что не имеют возможности позволить себе масштабные выплаты украинским беженцам. Отмечалось, что правительство государства признало перегруженность экономики на фоне миллиардных трат на помощь украинцам на фоне специального закона, принятого в марте.