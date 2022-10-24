В Польше заявили о неспособности позволить себе миллиардные траты на украинцев

Rzeczpospolita: Польша не может позволить себе масштабные выплаты украинским беженцам

Польша уже потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда златых (свыше миллиарда долларов), и правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По информации издания, власти признают, что экономика перегружена из-за финансовой помощи, которую предоставляют беженцам с Украины в рамках принятого в марте специального закона. Кроме того, согласно исследованиям, оптимальный срок предоставления помощи должен составлять не больше года — по истечении этого времени людям сложно вернуться на рынок труда и обрести финансовую независимость.

МВД Польши сообщает, что ведет законотворческую деятельность в этом направлении, однако подробности в настоящий момент не раскрываются. Из фонда, созданного для помощи беженцем, уже потратили 4,1 миллиарда златых — это расходы на пособия, транспорт, проживание и питание. Кроме того, существуют социальные и семейные льготы, они включают в себя пособия в размере 300 златых на каждого украинца или 500 златых на взрослого с ребенком. На эти цели направлено уже около миллиарда златых.

По данным журналистов, в последнее время возникла проблема вымогательств польских льгот со стороны организованных групп украинцев. В правительстве признали, что с целью ужесточения контроля в июле были приняты положения, позволяющие Институту социального страхования и органам местного самоуправления требовать личной явки граждан Украины под страхом потери льготы в случае несоблюдения требований в указанный срок. При этом данные о количестве мошеннических действий не приводятся.

Польский профессор Петр Длугош отмечает, что суть изменений заключается в том, чтобы те, кто может работать, зарабатывали себе на жизнь и пропитание. Таким образом правительство показывает, что заботится об интересах польских граждан, которые также сталкиваются с финансовыми проблемами. Собеседник издания при этом добавил, что в страну перед зимой может приехать вторая волна украинских беженцев.

В июле сообщалось, что жители Варшавы вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. С 1 июля также начало действовать постановление польского правительства, согласно которому власти больше не будут платить гражданам, принявшим у себя дома беженцев с Украины. Ранее полякам платили 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.