В новых фото Бритни Спирс разглядели необходимость продления опеки над ней

Фанаты разглядели в новых фото Бритни Спирс топлес необходимость продления опеки над ней

Американская певица Бритни Спирс поделилась новыми фото в откровенном образе и насторожила фанатов. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница поделилась кадром, на котором она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой, в коротких джинсовых шортах бежевого цвета. Ее образ дополнило ожерелье с кулоном в виде цветка. При этом волосы знаменитости распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

«А что, если время — это иллюзия?» — подписала Спирс публикацию, которая набрала более 178 тысяч лайков. Подписчики, в свою очередь, разглядели в новом снимке певицы необходимость продления над ней опеки. «Теперь понятно, что она была под опекой», «Меня пугает ее состояние», «Зачем ты делаешь все эти фото?», «Мне кажется, что опека была хорошим вариантом для нее», — писали поклонники.

Ранее в октябре Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже. На размещенном кадре звезда позировала в плетеной шляпе с широкими полями на фоне моря, прикрывая руками грудь и широко расставив ноги. При этом она решила спрятать интимные части тела с помощью эмодзи в виде сердца.