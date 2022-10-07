Бритни Спирс снялась полностью обнаженной и возмутила фанатов

Певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже и возмутила фанатов

Американская певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже и возмутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 40-летняя поп-исполнительница позирует в плетенной шляпе с широкими полями на фоне моря, прикрывая руками обнаженную грудь и широко расставив ноги. При этом знаменитость замаскировала интимные части тела эмодзи в виде сердца.

Публикация набрала более одного миллиона лайков. Поклонники не оценили откровенную фотосессию артистки, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Вот почему ваши сыновья не хотят иметь с вами ничего общего!», «Не думаю, что это уместно», «Бритни, ты прекрасна, но ты должна перестать постить такие кадры. Подумай о своих детях и как твое поведение на них влияет», «Новую стрижку не покажешь, а как голой сниматься — так с радостью», «Я не тот, кто осуждает. Но если бы моя мама выкладывала такие фото, мне бы понадобилась срочная терапия», — высказывались они.

Ранее певица Бритни Спирс снялась топлес и смутила фанатов новой прической. Знаменитость разметила в соцсетях ролик, в котором она позирует на пляже в розовых трусах, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой, из-под которой видны собранные в хвост короткие пряди волос.