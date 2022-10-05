Певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и смутила фанатов новой прической

Американская певица Бритни Спирс снялась топлес и смутила фанатов новой прической. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость разметила ролик, в котором она позирует на пляже в розовых трусах, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой, из-под которой видны собранные в хвост короткие пряди волос. «Я отрезала все волосы... Пока не хочу это показывать!!!» — подписала она публикацию, которая набрала более 300 тысяч лайков.

Многие поклонники выразили свое беспокойство по поводу поведения артистки, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Не можешь показать стрижку, а себя голой можешь?», «Что за черт! Кто-нибудь, помогите ей», «Ты ничего не отрезала. Ты просто сняла наращивание», «Обновленная версия Бритни 2007 года», «Бритни, с тобой все хорошо?» — высказывались они.

В сентябре поп-исполнительница Бритни Спирс напугала фанатов состоянием волос на голове. Певица опубликовала серию снимков, на которых она позировала перед камерой в желтых трусах на завязках, стоя в бассейне. Кроме того, поп-исполнительница подвела черным карандашом глаза, а волосы распустила, прикрыв ими обнаженную грудь. Подписчики обратили внимание на состояние прядей на голове артистки, отметив, что ей пора перестать их наращивать.