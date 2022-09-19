Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов состоянием волос на голове

Певица Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов состоянием волос на голове

Фото: @britneyspers

Американская певица Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость разметила серию снимков, на которых она позирует перед камерой в желтых трусах на завязках, стоя в бассейне. Кроме того, поп-исполнительница подвела черным карандашом глаза, а волосы распустила, прикрыв ими обнаженную грудь.

Многие поклонники обратили внимание на состояние прядей на голове артистки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 270 тысяч лайков. «Твои волосы уже не спасти, отрежь их», «У тебя же есть деньги... Пожалуйста, сделай прическу у профессионала. Это какой-то бардак на голове!», «С этой прической и макияжем ты выглядишь так, будто только что выползла из телевизора, чтобы кого-нибудь убить», «Боже, расчеши наконец-то свои волосы», «Дай волосам отдохнуть! Перестань их наращивать!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Бритни Спирс снялась топлес в откровенном видео и взволновала фанатов своим поведением. В начале ролика звезда была запечатлена на яхте в бикини желтого цвета с розовыми завязками, соломенной шляпой и кроссовках. На последующих кадрах знаменитость сняла с себя верх от купальника и стала позировать в одних трусах-стрингах и обуви.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Посольство России заявило о вопиющих требованиях для россиян на границе Латвии
Глава «АвтоВАЗа» перечислил преимущества Lada
Российский тревел-блогер назвал минусы жизни в Дубае из-за наплыва россиян
Российский разведчик рассказал об уровне подпитки ВСУ Западом
Россиянам напомнили о запрете на некоторые варианты имен
В России оценили вероятность введения ответных визовых ограничений
Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов состоянием волос на голове
Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ попал на видео
Россиянам назвали способы определения прослушки на смартфоне
Названы самые проблемные по качеству воздуха регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.