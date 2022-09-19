Певица Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов состоянием волос на голове

Американская певица Бритни Спирс снялась топлес и напугала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость разметила серию снимков, на которых она позирует перед камерой в желтых трусах на завязках, стоя в бассейне. Кроме того, поп-исполнительница подвела черным карандашом глаза, а волосы распустила, прикрыв ими обнаженную грудь.

Многие поклонники обратили внимание на состояние прядей на голове артистки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 270 тысяч лайков. «Твои волосы уже не спасти, отрежь их», «У тебя же есть деньги... Пожалуйста, сделай прическу у профессионала. Это какой-то бардак на голове!», «С этой прической и макияжем ты выглядишь так, будто только что выползла из телевизора, чтобы кого-нибудь убить», «Боже, расчеши наконец-то свои волосы», «Дай волосам отдохнуть! Перестань их наращивать!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Бритни Спирс снялась топлес в откровенном видео и взволновала фанатов своим поведением. В начале ролика звезда была запечатлена на яхте в бикини желтого цвета с розовыми завязками, соломенной шляпой и кроссовках. На последующих кадрах знаменитость сняла с себя верх от купальника и стала позировать в одних трусах-стрингах и обуви.