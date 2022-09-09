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Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов

Певица Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов своим поведением

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась топлес в откровенном видео и взволновала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В начале опубликованного ролика 40-летняя поп-исполнительница запечатлена на яхте в бикини желтого цвета с розовыми завязками, соломенной шляпой и кроссовках. На последующих кадрах знаменитость сняла с себя верх от купальника и стала позировать в одних трусах-стрингах и обуви. «Уходите! Черт возьми, нет, оставайтесь! О, а вот и мой зад», — подписала свою публикацию Спирс, которая набрала более 490 тысяч лайков.

Поклонников смутило поведение звезды на данном видео, о чем они принялись писать в комментариях под ним. «Интересно, будет ли это удалено, как и большинство ее публикаций?», «И она еще удивляются, почему ее дети не хотят быть с ней», «Тьфу, хватит уже, Бритни!», «Я теперь понимаю твоих сыновей. Мне стыдно за тебя!», «Это нарциссизм и это очень грустно», — высказывались подписчики.

В августе Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила фанатов. На размещенных кадрах артистка позировала в белом пальто с черными вставками, после чего сняла верхнюю одежду, продемонстрировав поклонникам раздельный купальник и массивное колье.

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Мария Винар
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