Экс-чиновник Белого дома Бьюкенен: США и Киев имеют разные цели в конфликте на Украине

Бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен раскрыл противоречия между Киевом и Вашингтоном в конфликте на Украине. Он заявил в статье для The American Conservative, что они имеют разные цели.

Экс-чиновник указал, что для президента Украины Владимира Зеленского важно вернуть Крым и Донбасс, которые являются суверенными территориями, тем самым он оправдывает противостояние с Россией. Для Соединенных Штатов, по словам эксперта, никогда не существовало заинтересованности в том, что находится у власти в Киеве.

Бьюкенен отметил, что на протяжении XIX и почти всего XX века Украина являлась частью Российской империи или СССР, что не представляло проблемы для США, находящихся за восемь тысяч километров от нее.

В настоящее время для Вашингтона основной целью является не быть втянутым с открытое противостояние с Россией, которое может перерасти в ядерную войну. В то же время Соединенные Штаты являются главным финансистом и «оружейником» для Киева, несмотря на то, что Украина не член НАТО.

«Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией», — заявил Бьюкенен.

Он резюмировал, что жизненный интерес Вашингтона может вскоре вступить в противоречие со стратегическими целями Украины, чем больше первый поддерживает Киев, тем сильнее отдаляется от достижения собственных потребностей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отказался верить в предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой «грязной бомбы». При этом он указал, что мир видит любые попытки России использовать эти предупреждения в «качестве предлога для эскалации».

