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18:43, 24 октября 2022Наука и техника

Раскрыто происхождение редких космических объектов

Science Advances: околоземный астероид Рюгу прибыл с окраин Солнечной системы

Фото: JAXA

Международная группа астрономов выяснила, что околоземный астероид (162173) Рюгу имеет схожие изотопные особенности с редкой группой метеоритов Cl, что делает его вероятным родительским телом этих объектов. Сам Рюгу входил в группу астероидов, которые образовались на окраинах Солнечной системы, а затем были перекинуты ближе к Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В июне 2022 года были опубликованы результаты химического и минералогического анализа образцов Рюгу, доставленных на Землю космической миссией JAXA Hayabusa2, которые раскрыли, что астероид имеет общие химические и минералогические характеристики с редкими метеоритами Cl — углистыми хондритами, богатыми летучими элементами в пропорциях, характерных для фотосферы Солнца. Таким хондритом является, например, метеорит Ивуна, упавший в 1938 году на территории Танзании. Однако это не доказывало, что Рюгу мог иметь с хондритами Cl схожее происхождение, поскольку условия, объясняющие их солнечный химический состав, могли быть широко распространены во внешней части протопланетного диска.

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Модели связывают различные изотопные характеристики метеоритов с образованиями планетезималей (зародышей астероидов) в разных местах протопланетного диска, неоднородного в своем изотопном состоянии. В новом исследовании ученые измерили содержание изотопов железа в четырех образцах Рюгу и других астероидов и выяснили, что Рюгу имеет те же самые аномалии в содержании изотопов железа, что и Ивуна. Это также отличает оба небесных тела от других известных хондритов и указывает на то, что они происходят из одной области пространства и даже могли принадлежать одному и тому же родительскому телу.

По словам авторов работы, рост и миграция планет-гигантов во внешней Солнечной системе дестабилизировали орбиты планетезималей, находящихся возле Урана и Нептуна, и отбросили некоторые из них внутрь, в Главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Возможно, что Рюгу и хондриты Cl, к которым относится Ивуна, имеют общее наследие с кометами облака Оорта — сферической области вокруг Солнечной системы на расстоянии 50-100 тысяч астрономических единиц.

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Александр Еникеев
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