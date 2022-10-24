Власти Германии решили« образцово померзнуть»

Spiegel: правительство Германии решило «образцово померзнуть» для примера гражданам

Правительство ФРГ на фоне высокой стоимости энергоносителей и просьб об экономии решило «образцово померзнуть за народ». Об этом сообщается в материале Der Spiegel.

В публикации отмечается, что министерства Германии поставили перед собой новую цель — «мерзнуть за народ» или «мерзнуть образцово» для примера гражданам. Так, президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, рассказывая о состоявшемся совещании в Минэкономики, отметила, что в« районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно».

В канцелярии президента Германии температура в помещениях составляет 17 градусов, но «все–таки соблюдают осторожность»": сотрудникам разрешено заказывать себе флисовые одеяла «серо-мышиного цвета». «В более прохладные дни они теперь сидят за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением», — отмечается в статье.