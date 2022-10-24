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11:36, 24 октября 2022Россия

В России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7329 случаев коронавируса за сутки в России

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 7329 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 380 264, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 24 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 8672.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (555), Санкт-Петербурге (524) и Свердловской области (337). Меньше всего — на Чукотке, в Чечне, Ненецком автономном округе и Туве (по одному случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 475. За этот же период 8329 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 727 435.

За сутки умерли 89 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 626 человек.

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Анастасия Шейкина
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