Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал

В Goldman Sachs сообщили о худшем с 2008 года обвале на европейском рынке акций

Аналитики крупнейших финансовых организаций Goldman Sachs и Bank of America увидели в нынешней ситуации на европейском фондовом рынке худший кризис с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В этом году рекордно упали ведущие биржевые индексы, например Stoxx Europe 600 снизился на 17 процентов. В сентябре этот индекс обвалился на фоне опасений, что стремительный рост инфляции и ужесточение политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) спровоцируют глобальную рецессию. Согласно ожиданиям Goldman Sachs, к концу года индекс сократится почти на 10 процентов с уровня закрытия торгов 20 октября. При этом в марте аналитики делали более позитивные прогнозы.

Эксперт из TFS Derivatives Стефан Эколо считает рост фондового рынка Европы в конце этого и следующего годов маловероятным. Он отметил, что геополитическая напряженность продолжает нарастать, а «с учетом устойчиво высокой инфляции спрос резко упадет, что так или иначе скажется на отчетности в этом и следующем сезонах». Мрачные перспективы аналитики объясняют, в частности, обеспокоенностью инвесторов относительно политической ситуации в Великобритании.

Не лучшие времена переживает и американский фондовый рынок. Ранее глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что из-за серьезной рецессии в США рынок может упасть на 20-30 процентов.