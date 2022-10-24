Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:16, 24 октября 2022Экономика

Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал

В Goldman Sachs сообщили о худшем с 2008 года обвале на европейском рынке акций

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Аналитики крупнейших финансовых организаций Goldman Sachs и Bank of America увидели в нынешней ситуации на европейском фондовом рынке худший кризис с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В этом году рекордно упали ведущие биржевые индексы, например Stoxx Europe 600 снизился на 17 процентов. В сентябре этот индекс обвалился на фоне опасений, что стремительный рост инфляции и ужесточение политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) спровоцируют глобальную рецессию. Согласно ожиданиям Goldman Sachs, к концу года индекс сократится почти на 10 процентов с уровня закрытия торгов 20 октября. При этом в марте аналитики делали более позитивные прогнозы.

Материалы по теме:
Зов предков. Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
Зов предков.Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
18 октября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

Эксперт из TFS Derivatives Стефан Эколо считает рост фондового рынка Европы в конце этого и следующего годов маловероятным. Он отметил, что геополитическая напряженность продолжает нарастать, а «с учетом устойчиво высокой инфляции спрос резко упадет, что так или иначе скажется на отчетности в этом и следующем сезонах». Мрачные перспективы аналитики объясняют, в частности, обеспокоенностью инвесторов относительно политической ситуации в Великобритании.

Не лучшие времена переживает и американский фондовый рынок. Ранее глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что из-за серьезной рецессии в США рынок может упасть на 20-30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Описаны последствия применения «грязной бомбы»
В Кремле пообещали бороться с конфискацией активов в пользу Украины
Раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона»
Близ Курской АЭС усилили меры безопасности
Назван победитель конкурса на лучшую нелепую стрижку из 1990-х годов
Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя России морпеху Струне
Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал
Девочка похитила у бабушки сбережения и раздала их одноклассникам
В подъездах жилых домов в Москве установят постаматы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.