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17:20, 24 октября 2022Путешествия

Побывавшая на европейском курорте туристка возмутилась одурманенными отдыхающими

Nottingham Post: британка побывала на Кипре и разочаровалась поведением отдыхающих в отеле

Фото: Secret Travel Guide / Unsplash

Туристка из Великобритании побывала в отпуске на Кипре и возмутилась отвратительной едой и шумными отдыхающими. О своих разочарованиях она рассказала изданию Nottingham Post.

Британка поделилась, что отправилась с подругой на отдых в Айя-Напу через туристическое агентство TUI. Женщин заселили в отель «все включено», предупредив при этом, что популярный европейский курорт считается «столицей вечеринок», поэтому у бассейна будет играть громкая музыка. Как призналась туристка, она не ожидала, что ее отпуск обернется катастрофой.

Во-первых, ее разочаровало грубое поведение персонала отеля — никто не помог женщине донести багаж до номера. Кроме того, британку ужаснуло поведение отдыхающих, которые «одурманивали себя веселящим газом» у бассейна, на глазах маленьких детей.

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Еще одним неприятным инцидентом стала выходка туристов из соседнего номера. Соседи британок вышли рано утром на балкон и начали громко призывать всех постояльцев участвовать в массовой драке. Кроме того, по словам героини материала, они угрожали будущим оппонентам порезать их и «выколоть глаз пластиковой вилкой». После мужчины стали кричать, чтобы желающие сразиться пришли к ним, однако по ошибке назвали номер комнаты двух британок.

Это привело к тому, что в номер к туристкам стало ломиться пять разгневанных мужчин — женщине чудом удалось разрядить ситуацию и убедить их вернуться в свои комнаты. При этом, по словам автора отзыва, сотрудники ресепшена не отреагировали на инцидент.

Ранее в октябре переехавшая в Турцию россиянка раскрыла способ вычислить отель «для русских» по пляжу. По ее мнению, если рано утром большинство лежаков у моря заняты вещами — значит, тут много соотечественников.

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Дарья Рыбак
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