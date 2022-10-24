Десятки россиян устроили давку на раздаче бесплатных арбузов и попали на видео

Жители Ижевска устроили давку из-за раздачи бесплатных арбузов и попали на видео

В Ижевске десятки россиян устроили давку во время раздачи бесплатных арбузов в парке Горького, где прошел посвященный ягоде праздник. Инцидент попал на видео, которое опубликовано в паблике «ЗИ — Злой ижевчанин | Ижевск».

По задумке организаторов Дня арбуза, горожане должны были взять по несколько ягод, однако из-за большого количества желающих началась давка.

На кадрах видно, как десятки жителей Ижевска, в том числе дети, пытаются собрать как можно больше арбузов. Некоторые из них падают и наваливаются друг на друга. Кто-то через громкоговоритель призывает людей быть аккуратнее, однако толпа кричит, не обращает на это внимания и продолжает бороться за бесплатные ягоды.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Парки Ижевска», подобное мероприятие проводится второй раз. По словам организаторов, они не могут отвечать за поведение посетителей праздника. «Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах», — заявили в пресс-службе оператора.

В апреле жители Владивостока устроили давку во время раздачи священником бесплатных пасхальных яиц. Как сообщили в региональном МВД, в результате инцидента никто не пострадал.