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Давка ради бесплатных яиц на Пасху в российском городе обошлась без пострадавших

В приморском УМВД сообщили об отсутствии пострадавших в давке из-за пасхальных яиц

Кадр: govoritmoskva.ru

В результате давки из-за бесплатных пасхальных яиц во Владивостоке пострадавших не было. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, передает «Говорит Москва».

Как сообщили изданию представители регионального МВД, инцидент не является нарушением общественного порядка, в ходе раздачи пасхальных символов обошлось без травм.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена раздача священником пасхальных яиц во Владивостоке. На видео жители города толкают друг друга в надежде получить освященный символ праздника. Некоторые россияне пытаются вырвать яйца прямо из корзины священнослужителя.

Традиция дарить яйца на Пасху восходит к преданию о святой Марии Магдалене, которая поднесла яйцо римскому императору Тиберию. Яйцо символизирует перерождение верующего, а его красный цвет — пролитую Иисусом Христом кровь. В 2022 году православная Пасха пришлась на 24 апреля.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья.

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Валерий Розенберг
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