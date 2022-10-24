Девелоперам России предложили передать квартиры под соцнужды в обмен на земли

«Известия»: девелоперам предложили передавать квартиры под соцнужды в обмен на землю

Российским девелоперам предложили передавать часть квартир под социальные нужды в обмен на предоставление земли под застройку. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой выступила госкорпорация «Дом.РФ», предложив внести изменения в механизм комплексного развития территория (КРТ).

Предполагается передача федеральной земли, которая еще не застроена, по минимальной цене в долгосрочную аренду по результатам аукционов. Новые квартиры, полученные под соцнужды, будут предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам или переселенцам из аварийного жилья.

Идею поддержали в Минстрое. «Дом.РФ» рассчитывает, что поправки будут приняты в ближайшее время.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков предположил, что к концу осени на рынке недвижимости будет достигнуто дно цен на уровне минус 20-25 процентов от января.