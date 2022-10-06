Описано будущее цен на недвижимость в России

Аналитик Барсуков предрек ценам на недвижимость в России снижение к концу осени

К концу осени на рынке недвижимости будет достигнуто дно цен на уровне минус 20-25 процентов от января, предположил эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Об будущем рынка жилья в России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Рынок вторички

Стало известно, что после начала частичной мобилизации москвичи стали избавляться от жилья. В первую неделю после объявления мобилизации число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое. При этом в первые четыре дня после начала мобилизации спрос уменьшился на 20 процентов. Спустя 11 дней объем предложения оказался на семь процентов выше по сравнению с показателем 2021 года.

Вторичка начала насыщаться предложениями уже давно. Процесс шел параллельно с падением цен Константин Барсуков гендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

«О насыщении вторичного рынка предложениями можно говорить с середины июня. За последние две недели я не вижу какого-то насыщения рынка новыми объявлениями. Может быть, новые объявления и появляются, но уходят старые. В целом рынок колеблется примерно в одном диапазоне», — уверен Барсуков.

Эксперт отметил, что с объявления частичной мобилизации произошло падение цен на вторичку. Однако оно не составляет 40 или 50 процентов, как об этом заявляют некоторые аналитики, а намного меньше

«Но нужно понимать, что это падение цены связано в первую очередь с тем, что многие люди, которые выставляли квартиры по завышенным ценам ранее, начали их резко опускать до рыночной цены. Произошел триггер. Плюс появилась часть людей, которые решили уехать из страны. Соответственно, они выставляют квартиры сразу по заниженным ценам. Вот это все потянуло за собой рынок, уводя его от завышенных цен в объявлениях к реальной ситуации», — объяснил он.

У нас тренд на снижение цены как был, так и остается. Цены упали на ту величину, на которую должны были упасть по прогнозам Константин Барсуков гендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

Новостройки

Барсуков сообщил, что с новостройками на рынке недвижимости ситуация такая же, как и с вторичными объектами.

«Определенный рост количества объявлений есть, но большой вопрос — связан ли он с тем, что произошло объявление о частичной мобилизации? Я в некоторых сомнениях. Потому что смысл застройщикам придерживать товар сегодня. Они так, конечно, иногда делают, но с чего они решили выбросить новые объявления сейчас? Возможно, у них просто прошли отказы по сделкам. Но в целом у них более-менее ровно. Какую-то серьезную реакцию они не показали», — заявил он.

При этом эксперт убежден, что у застройщиков уже есть просадка в стоимости недвижимости.

«Почти все застройщики спекулируют тем, что у них есть субсидирование по ипотеке за свой счет. У первички есть запас в сравнении со вторичкой — это разница в ставке. Льготная ипотека в банках максимум семь процентов, а вторичка начинается от девяти. То есть уже видна разница. Первичка таким образом оттягивает спрос со вторички. Плюс первичка так поддерживает цены на уровне чуть выше, чем вторичка», — объяснил Барсуков.

Теперь у застройщиков все упирается в льготную ипотеку. Если льготную ипотеку продлить не получится, то люди будут предпочитать новостройкам вторичку. Тогда цены на первичку будут падать Константин Барсуков гендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

Аренда недвижимости

Эксперт рынка недвижимости отметил, что, начиная с объявления частичной мобилизации, цены на аренду недвижимости снизились.

«Количество объявлений по аренде увеличилось процентов на 15. Цены, соответственно, снизились в среднем где-то на 10 процентов. Но нужно понимать, что это не общее падение. Если посмотреть по районам, то ситуация будет неоднозначная. На мой взгляд, это локальная вещь», — подытожил Барсуков.

Ранее Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил реальную себестоимость квадратного метра жилой недвижимости в панельном доме в 62 тысячи рублей. Информацию об этом он раскрыл во время заседания Общественного совета Минстроя.