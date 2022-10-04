Глава Минстроя раскрыл реальную себестоимость квадратного метра жилья

Глава Минстроя Файзуллин: себестоимость «квадрата» жилья составляет 62 тысячи рублей

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил реальную себестоимость квадратного метра жилой недвижимости в панельном доме в 62 тысячи рублей. Информацию об этом он раскрыл во время заседания Общественного совета Минстроя, сообщает «Российская газета».

Файзуллин добавил, что при этом квартиры в «панельках» могут продаваться по цене в 300 тысяч рублей за квадратный метр. Глава Минстроя добавил, что стоимость «квадрата» жилья увеличивается быстрее, чем дорожают строительные материалы. «Стоимость стройматериалов не настолько возросла, насколько наши ведущие девелоперы подняли стоимость метра», — заявил министр.

В октябре генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России начали медленнее дорожать новостройки. Снижение темпов роста цен зафиксировали в августе после высокой динамики в первом полугодии 2022 года. Мутко связал замедление подорожания первичного жилья с сокращением спроса, под который подстраиваются застройщики.

