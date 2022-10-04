Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Глава Минстроя раскрыл реальную себестоимость квадратного метра жилья

Глава Минстроя Файзуллин: себестоимость «квадрата» жилья составляет 62 тысячи рублей
СюжетЦены на квартиры:
Ирек Файзуллин

Ирек Файзуллин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил реальную себестоимость квадратного метра жилой недвижимости в панельном доме в 62 тысячи рублей. Информацию об этом он раскрыл во время заседания Общественного совета Минстроя, сообщает «Российская газета».

Файзуллин добавил, что при этом квартиры в «панельках» могут продаваться по цене в 300 тысяч рублей за квадратный метр. Глава Минстроя добавил, что стоимость «квадрата» жилья увеличивается быстрее, чем дорожают строительные материалы. «Стоимость стройматериалов не настолько возросла, насколько наши ведущие девелоперы подняли стоимость метра», — заявил министр.

В октябре генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России начали медленнее дорожать новостройки. Снижение темпов роста цен зафиксировали в августе после высокой динамики в первом полугодии 2022 года. Мутко связал замедление подорожания первичного жилья с сокращением спроса, под который подстраиваются застройщики.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»
В ДНР рассказали о таможенном контроле после вхождения в состав России
В России предсказали падение продаж жилья
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Глобальное потепление усилило ураганные дожди
Транспортные компании вернут деньги за билеты мобилизованным пассажирам
Легионер «Зенита» рассказала об удивившей ее новогодней традиции россиян
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.