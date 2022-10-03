Гендиректор ДОМ.РФ Мутко: рост цен на новостройки замедлился

В России начал медленнее дорожать один тип жилья — новостройки. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, передает ТАСС.

Замедление роста цен зафиксировали в августе после высокой динамики в первом полугодии 2022-го. Мутко связывает более медленное подорожание первичного жилья с сокращением спроса, под который подстраиваются застройщики.

Мутко также отметил, что по итогам августа российский рынок ипотечного кредитования вырос почти на треть по сравнению с июлем. По его словам, средняя сумма ипотечного кредита составляет от 3,5 до 4 миллионов рублей.

В сентябре россиянам назвали округа Москвы, где в третьем квартале 2022 года наиболее заметно подорожали квартиры в новостройках. Первое место занял Центральный административный округ — в этой локации стоимость объектов увеличилась на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Второе место по росту цен на строящееся жилье досталось Северо-Восточному административному округу, третье — Восточному административному округу.