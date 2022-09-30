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Названы округа Москвы с сильно подорожавшими новостройками

Est-a-Tet: сильнее всего за год новостройки подорожали в Центральном АО Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сильнее всего в третьем квартале 2022 года новостройки подорожали в Центральном административном округе Москвы — на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Локации столицы с подорожавшей первичкой назвали аналитики агентства Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в ЦАО сейчас составляет 1,2 миллиона рублей. Второе место по росту цен на строящееся жилье занял Северо-Восточный АО — там «квадрат» за год подорожал на 23 процента, до 369 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Восточный АО с подорожанием на 22 процента, до 333 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-пять также вошли Юго-Восточный АО (плюс 21 процент, до 301 тысячи рублей за «квадрат») и Южный АО (плюс 17 процентов, до 412 тысяч рублей).

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Снижение стоимости жилья в новостройках аналитики заметили только в Западном АО — там квадрат в среднем подешевел на 4 процента, до 460 тысяч рублей. При этом в целом в Старой Москве строящиеся квартиры подорожали на 12 процентов по сравнению с показателями третьего квартала 2021 года — средняя стоимость «квадрата» достигла 462 тысяч рублей.

Коммерческий директор — партнер Est-a-Tet Владимир Моребис пояснил, что лидерство Центрального АО связано с выводом новых проектов в топовых локациях и с вымыванием в течение года бюджетных предложений. Так, во многих проектах в реализации остались только пентхаусы. Кроме того, на ценах отразилось подорожание себестоимости строительства.

Ранее специалисты «Инком-Недвижимости» назвали округа Москвы с подорожавшим вторичным жильем. Лидером рейтинга оказался Южный АО — там готовые квартиры подорожали в среднем на 52 процента, до 12,9 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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