Определены округа Москвы с подорожавшей «вторичкой»

«ИНКОМ-Недвижимость»: больше всего «вторичка» подорожала в Южном административном округе

С сентября 2017 года за пять лет среди административных округов Москвы вторичное жилье больше всего подорожало в Южном (ЮАО) — динамика достигла 52 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Эксперты определили, что в среднем вторичное жилье в ЮАО стало стоить 12,9 миллиона рублей. Ниже в списке расположился Юго-Восточный округ, где «вторичка» за пять лет подорожала на 45 процентов. Топ-3 списка замкнул Восточный округ с динамикой в 43 процента.

Четвертую строчку рейтинга занял Северо-Восточный округ, где вторичное жилье стало стоить дороже на 41 процент. В топ-5 также вошел Северо-Западный округ — «вторичка» подорожала на 37 процентов. Минимальный рост цен зафиксировали в Западном и Центральном округах — жилье стало стоить дороже на 14 процентов и 16 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что по итогам августа 2022 года Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) заняли первое место по числу сделок с новостройками, на долю округов пришлось 22,19 процента от общего числа заключенных договоров.